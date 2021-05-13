Кулеба назвав три пріоритети взаємодії України та Центральноєвропейської п’ятірки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає ключовими пріоритетами у взаємодії України з Центральноєвропейською п’ятіркою вакцинацію, безпечні подорожі та підтримку бізнесу в умовах пандемії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це він сказав після зустрічі з колегами "п’ятірки".

Це була перша участь України у такій зустрічі на запрошення глави МЗС Словаччини. Центральноєвропейська п’ятірка об’єднує Австрію, Словаччину, Словенію, Угорщину та Чехію.

Дмитро Кулеба запропонував три пріоритетні напрями взаємодії України та п‘яти країн Центральної Європи: вакцинація населення, безпечні подорожі громадян та підтримка бізнесу в умовах пандемії.

"COVID-19 паралізував рух громадян в Європі та світі загалом. Важливо, щоб ми об'єднали наші зусилля з метою відновлення безпечних міжнародних подорожей. Це не тільки поліпшить мобільність, але й зміцнить наші економіки", - зазначив він.

Серед іншого, міністри обговорили можливість укладення угод щодо визнання сертифікатів вакцинації.

Також йшла мова про безпекову ситуацію довкола України з огляду на концентрацію Росією своїх сил біля українського кордону та на окупованих територіях. Дмитро Кулеба зауважив, що Росія відвела війська лише частково і значна частина сил та озброєння продовжує залишатися біля кордону України.

У цьому контексті міністри закордонних справ обговорили кроки для зміцнення безпеки в Східній та Центральній Європі.

Дмитро Кулеба окремо розповів про національну стратегію деокупації Криму та "Кримську платформу" і запросив партнерів взяти участь в її інавгураційному саміті у Києві 23 серпня.

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