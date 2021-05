Новый премьер Словакии посетит Украину через две недели

Новый премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в конце мая посетит с официальным визитом Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Хегером в Братиславе.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - написал Кулеба.

Pleased to meet with Slovak Prime Minister @eduardheger to discuss trade, investments, energy and infrastructure cooperation. Ukraine and Slovakia remain reliable partners and friends. Looking forward to welcoming Prime Minister in Ukraine in two weeks. pic.twitter.com/WIDwsTRu6d