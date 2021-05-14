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У США повністю вакцинованим дозволили в більшості випадків не носити маску 

П'ятниця, 14 травня 2021, 09:08

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оголосили, що жителі країни, повністю вакциновані проти коронавірусу, можуть відмовитися від носіння масок і дотримання дистанції на вулиці і в приміщеннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

"Будь-хто повністю вакцинований може брати участь в заходах в приміщенні і на відкритому повітрі, великих чи малих, без маски або фізичного дистанціювання. 

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Якщо ви повністю вакциновані, ви можете почати робити те, що перестали робити через пандемію. Ми всі дуже чекали цього моменту, коли ми зможемо повернутися до деякого почуття нормального життя", - сказала директор CDC Рошель Валенскі, представляючи заходи.

Водночас, якщо федеральні або територіальні закони, а також правила місцевого бізнесу, вимагають носити маску і дотримуватись дистанції навіть у вакцинованих, то вони повинні робити це. 

Також вони повинні носити маски в громадському транспорті, в аеропортах і на вокзалах.

За даними CDC, хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу у США отримали 154 мільйони жителів  - 46% населення.

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США Коронавірус Вакцини
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