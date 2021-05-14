У США повністю вакцинованим дозволили в більшості випадків не носити маску 

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оголосили, що жителі країни, повністю вакциновані проти коронавірусу, можуть відмовитися від носіння масок і дотримання дистанції на вулиці і в приміщеннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

"Будь-хто повністю вакцинований може брати участь в заходах в приміщенні і на відкритому повітрі, великих чи малих, без маски або фізичного дистанціювання.

Якщо ви повністю вакциновані, ви можете почати робити те, що перестали робити через пандемію. Ми всі дуже чекали цього моменту, коли ми зможемо повернутися до деякого почуття нормального життя", - сказала директор CDC Рошель Валенскі, представляючи заходи.

Водночас, якщо федеральні або територіальні закони, а також правила місцевого бізнесу, вимагають носити маску і дотримуватись дистанції навіть у вакцинованих, то вони повинні робити це.

Також вони повинні носити маски в громадському транспорті, в аеропортах і на вокзалах.

За даними CDC, хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу у США отримали 154 мільйони жителів - 46% населення.