Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Греция снова открылась для иностранных туристов, но неясно, пустят ли украинцев

Украина намерена присоединиться к учениям Пентагона Cyber ​​Flag

Польские компании просят правительство о вакцинации работников из Украины

Сийярто "осторожно оптимистичен" после встречи с Кулебой, видит прогресс в образовательном споре






В США полностью вакцинированным позволили в большинстве случаев не носить маску

Пятница, 14 мая 2021, 09:08

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что жители страны, полностью вакцинированные против коронавируса, могут отказаться от ношения масок и соблюдения дистанции на улице и в помещениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

"Любой полностью вакцинированный может участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, больших или малых, без маски или физического дистанцирования.

Читайте также
Гибралтар, где вакцинировали уже всех взрослых, отменил масочный режим улице

Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Мы все очень ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни", - сказала директор CDC Рошель Валенски.

В то же время, если федеральные или территориальные законы, а также правилах местного бизнеса, требуют носить маску и соблюдать дистанцию ​​даже от вакцинированных, то они должны делать это.

Также они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и ​​на вокзалах.

По данным CDC, хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса в США получили 154 миллиона жителей - 46% населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Коронавирус Вакцины
powered by lun.ua