У Німеччині показник захворюваності на COVID-19 впав нижче ключового порогу

Семиденний показник захворюваності на COVID-19 у Німеччині вперше за майже два місяці в п'ятницю впав нижче ключового порогу, відкривши шлях до скасування обмежень, якщо тенденція збережеться.

Про це свідчать дані інституту охорони здоров'я RKI, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Кількість інфекцій на 100 тисяч населення впала до 96,5 - вперше вона опустилася нижче рівня 100 від 20 березня.

Кількість нових щоденних випадків зросла на 11 336, загалом від початку пандемії в Німеччині підтверджено 3 577 040 випадків інфекції.

Кількість померлих за добу зросла на 190, до 85 848.

Якщо рівень захворюваності на 100 тисяч людей у Німеччині опускається нижче 100, це є сигналом можливості послаблення коронавірусних обмежень.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан привітав падіння кількості інфекцій, але закликав до обережності.

"Наступні шість тижнів вирішать, як складеться липень і серпень", - сказав він після візиту до центру розподілу вакцин.

Кілька німецьких земель, включаючи столицю Берлін, оголосили у вівторок про плани послабити обмеження щодо коронавірусу найближчими днями.