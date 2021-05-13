Поліція Німеччини попередила про фальшиві "паспорти вакцинації"

Поліція Німеччині попередила, що злочинці вже почали продавати незаконні документи, які нібито доводять щеплення проти COVID-19 і що проблема, схоже, зростатиме.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Попередження надійшло після того, як Німеччина скасувала певні вимоги щодо карантину для осіб, які були щеплені від коронавірусу або одужали після хвороби.

Поліцейські попереджають, що потенційно заражені особи можуть скористатися підробками, щоб уникнути карантину для подорожей або отримати доступ до певних сервісів, які в іншому випадку вимагають негативних тестів на коронавірус.

"Проблема існує вже сьогодні та залишатиметься проблемою ще деякий час, оскільки повна вакцинація буде пов'язана або із звільненням від основних обмежень прав, або з перевагами щодо в'їзду чи виїзду", - сказав голова Федерації німецьких детективів (BDK) Себастьян Фідлер.

Фідлер заявив, що проблема, поставлена ​​перед правоохоронними органами, не враховувалась, коли політики запровадили послаблення для частини населення.

"Я вважаю проблему підроблених паспортів щеплень типовим прикладом нового явища, яке можна було легко передбачити", - сказав він.

Нагадаємо, з 13 травня повністю щеплені затвердженими в ЄС вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson& Johnson, а також ті, хто переніс коронавірусну інфекцію, більше не повинні по приїзді в Німеччину йти на карантин і здавати тест.

Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.

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