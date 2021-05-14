Без масок на вулиці і комендантської години: Румунія послаблює обмеження

Румунія з 15 травня починає першу фазу послаблення коронавірусних обмежень.

Про це оголосив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.ro.

"Ми підготували календар із заходами послаблення, який включає весь літній період. Але ми не хочемо відпочивати в червні, а в серпні повернутися до обмежень. У нас буде покрокова релаксація , послаблення зумовлені еволюцією пандемії та ступенем вакцинації ", - сказав Клаус Йоганніс.

Першим пунктом у календарі послаблень є 15 травня, коли буде скасований обов'язок носити захисну маску у відкритих громадських місцях, за кількома винятками - багатолюдні території, такі як ярмарки, ринки чи станції громадського транспорту.

Також будуть скасовані обмеження на пересування вночі, сказав президент.

"Також у ці вихідні будуть доступні спортивні заходи на свіжому повітрі із зайнятими 25% глядацьких місць", - додав він.

Йоганніс також повідомив, що з 1 червня можна буде організовувати весілля, хрещення або святкові трапези на вулиці максимум із 70 людьми, а всередині з максимум 50 людьми. Їх кількість поступово збільшуватиметься з 1 липня по 1 серпня.

"Вакцинаційна кампанія набрала швидкість, ми вже пройшли довгий шлях, але потрібно більше. Якщо ми хочемо вийти з пандемії, нам слід зробити щеплення", - додав він.

"Якщо ми хочемо отримати більше послаблення, ми повинні поважати заходи, які залишаються в силі, і ми повинні бути щеплені. Це так просто", - заявив президент.