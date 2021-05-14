Без масок на улице и комендантского часа: Румыния ослабляет ограничения

Румыния с 15 мая начинает первую фазу ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом объявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.ro.

"Мы подготовили календарь с мерами ослабления, который включает весь летний период. Но мы не хотим отдыхать в июне, а в августе вернуться к ограничениям. У нас будет пошаговая релаксация, ослабления, обусловленные эволюцией пандемии и степенью вакцинации", - сказал Йоханнис.

Первым пунктом в календаре послаблений является 15 мая, когда будет отменен обязанность носить защитную маску в открытых общественных местах, за несколькими исключениями - многолюдные территории, такие как ярмарки, рынки или станции общественного транспорта.

Также будут отменены ограничения на передвижение ночью, сказал президент.

"Также в эти выходные будут доступны спортивные мероприятия на свежем воздухе с занятыми 25% зрительских мест", - добавил он.

Йоханнис также сообщил, что с 1 июня можно будет организовывать свадьбы, крещения или праздничные трапезы на улице максимум с 70 людьми, а внутри с максимум 50 людьми. Их количество будет постепенно увеличиваться с 1 июля по 1 августа.

"Прививочная кампания набрала скорость, мы уже прошли долгий путь, но нужно больше. Если мы хотим выйти из пандемии, нам следует сделать прививку", - добавил он.

"Если мы хотим получить более послабления, мы должны уважать меры, которые остаются в силе, и мы должны быть привиты. Это так просто", - заявил президент.