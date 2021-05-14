Прем'єр Італії, який отримує дві пенсії, відмовився від зарплати

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, який отримує як мінімум дві щедрі державні пенсії, сказав, що не буде отримувати зарплату за свою роботу в якості глави уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Італійські політики зобов'язані публікувати свої податкові декларації, і Драгі скористався нагодою, щоб оголосити, що він відмовляється від зарплати в розмірі близько 110 000 євро (сума до вирахування податків), на яку він мав право як прем'єр. Причини свого рішення він не назвав.

Податкова декларація Драгі за 2020 рік, опублікована пізно ввечері 13 травня, показала, що він отримав дохід в розмірі 583 470 євро в 2019 році.

За словами його представника, 498 144 євро з цієї суми припали на державні пенсії, які він отримує від своїх попередніх посад генерального директора Казначейства і керуючого Банком Італії.

У податковій декларації Драгі також зазначено, що він володіє 10 будинками або аналогічними будівлями, в тому числі одним в Лондоні, і шістьма ділянками землі.

Массіміліано Панарарі, експерт з політичних комунікацій в університеті Unimercatorum, сказав, що рішення Драгі відмовитися від зарплати, ймовірно, було направлено на те, щоб продемонструвати солідарність з італійцями, які сильно постраждали від економічного спаду.

"Однак це також можна розглядати як популістський жест, тому Драгі краще б пояснити своє рішення", - додав він.

Драгі, якому зараз 73 роки, було 54 роки, коли він залишив казначейство у 2001 році, щоб влаштуватися на керівну посаду в інвестиційному банку Goldman Sachs в Лондоні. Йому було 64 роки, коли він покинув Банк Італії.

Італійські ЗМІ повідомили, що з 59 років Драгі отримував майже 15 000 євро на місяць пенсії від казначейства.

Попередник Драгі Джузеппе Конте отримував на посаді прем'єр-міністра близько 90 000 євро, відмовившись від 20% того, на що мав право.

Кілька попередніх прем'єр-міністрів Італії, в тому числі Паоло Джентілоні в 2016-2018 роках і Енріко Летта в 2013-2014 роках, не отримували зарплату, тому що, на відміну від Драгі, вони також були депутатами, а італійське законодавство забороняє отримувати дохід від двох ролей одночасно.