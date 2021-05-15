Україна отримала від США меседж "жорсткої любові" - Вершбоу

Візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена до України є підтвердженням подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів, але водночас нагадує про очікування від України щодо активізації реформ.

Про це заявив почесний член Атлантичної Ради, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу форуму.

"Досить чітко пролунав сигнал про твердий намір Сполучених Штатів допомагати Україні в захисті від російської агресії, від диверсій та інших гібридних проявів, до яких вдається Росія заради дестабілізації України. Після такого сигналу не залишається жодних сумнівів, що свобода, безпека України і її остаточна євроатлантична інтеграція є вагомим пріоритетом для адміністрації Байдена", - сказав він.

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Натомість, за його словами, гострий аспект цього сигналу стосувався того, що Америка очікує від України активізації реформ та боротьби з корупцією.

"Суть послання полягає в тому, що Україна має зміцнювати свою демократію та верховенство права, щоб ефективніше протистояти домінуванню Росії, оскільки оборонних засобів для цього буде замало… Це так званий меседж жорсткої любові", - сказав Вершбоу.

Він зазначив, що у США занепокоєні певним відкатом у питаннях реформ та боротьби з корупцією в Україні.

"Особливо якщо згадати березень 2020 року, коли кількох ключових реформаторів було звільнено з уряду. Ми бачили, як занепадала робота деяких антикорупційних органів, правової системи, бачили повернення осіб, пов’язаних з Януковичем, на ключові позиції", - додав він.

"Навіть якщо Сполучені Штати надаватимуть масштабну оборонну допомогу, цього може бути недостатньо, щоб компенсувати нездатність України боротися з внутрішнім ворогом так само ефективно, як вона бореться з ворогом, що перейшов кордон на Донбасі", - резюмував Вершбоу.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

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