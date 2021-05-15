Украина получила от США месседж "жесткой любви" - Вершбоу

Визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину является подтверждением дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, но одновременно напоминает об ожиданиях от Украины касательно активизации реформ.

Об этом заявил почетный член Атлантического Совета, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу форума.

"Достаточно четко прозвучал сигнал о твердом намерении Соединенных Штатов помогать Украине в защите от российской агрессии, от диверсий и других гибридных проявлений, к которым прибегает Россия ради дестабилизации Украины. После такого сигнала не остается никаких сомнений, что свобода, безопасность Украины и ее окончательная евроатлантическая интеграция являются важным приоритетом для администрации Байдена", - сказал он.

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Однако, по его словам, острый аспект этого сигнала касался того, что Америка ожидает от Украины активизации реформ и борьбы с коррупцией.

"Суть послания заключается в том, что Украина должна укреплять свою демократию и верховенство права, чтобы эффективнее противостоять доминированию России, поскольку оборонных средств для этого недостаточно... Это так называемый месседж жесткой любви", - сказал Вершбоу.

Он отметил, что в США обеспокоены определенным откатом в вопросах реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

"Особенно если вспомнить март 2020 года, когда нескольких ключевых реформаторов был уволены из правительства. Мы видели упадок работы некоторых антикоррупционных органов, правовой системы, видели возвращение лиц, связанных с Януковичем, на ключевые позиции", - добавил он.

"Даже если Соединенные Штаты будут оказывать масштабную оборонную помощь, этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать неспособность Украины бороться с внутренним врагом так же эффективно, как она борется с врагом, который перешел границу на Донбассе", - резюмировал Вершбоу.

Во время визита в Киев 6 мая Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.