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У Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали 9 поліцейських

Неділя, 16 травня 2021, 10:28

У Лондоні 13 людей були заарештовані після в основному мирного протесту на знак солідарності з народом Палестини біля посольства Ізраїлю в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Столична поліція заявила, що дев'ять її співробітників були поранені під час розгону натовпу біля посольства в західному Лондоні. За повідомленням силових структур, протестувальники закидали офіцерів різними предметами.

За підозрою у насильницьких безладах було здійснено дев'ять арештів, ще чотири особи затримані за підозрою у порушенні правил у сфері охорони здоров'я. Усі вони залишаються під вартою.

Раніше цього дня тисячі людей пройшли маршем через центральний Лондон, щоб висловити солідарність з палестинцями в Газі.

Організатори акції заявили, що уряд Великої Британії повинен вжити негайних дій, щоб допомогти припинити жорстоке насильство.

Щонайменше 139 людей було вбито в секторі Гази, в тому числі 39 дітей, внаслідок ескалації насильства, яке розпочалося зі спроби виселення арабів із району Шейх Джарра у Східному Єрусалимі. В Ізраїлі було вбито щонайменше сім людей, у тому числі одна дитина.

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