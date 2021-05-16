В Ісландії виставили на продаж земельну ділянку з діючим вулканом

Ісландська сім'я, яка володіє землею, де у березні почав вивергатися вулкан, отримала пропозиції від потенційних покупців, зацікавлених у розробці туристичної території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Я знаю, що земля продається за правильну ціну, і ми вже отримали принаймні дві пропозиції", - сказала співвласниця ділянки Анна Тордіс Гудмундсдоттір. Вона одна з 19 спадкоємців, які володіють територією ферми, відомою як Граун.

Нагадаємо, Фаградальсф’ялл, що на півострові Рейк’янес, приблизно за 30 кілометрів на південний захід від столиці, прокинувся в середині березня 2021 року. Це перше його виверження за близько 800 років.

Науковці кажуть, що він може вивергати лаву роками. Вулкан відвідали вже понад 10 тисяч туристів.

Щоб впоратися з накопиченням відвідувачів, влада Ісландії влаштувала 3,5-кілометрову пішохідну доріжку до місця виверження та патрулює територію.

Ісландський закон століттями захищав право людей проходити пішки через приватну землю. Проте збільшення туризму до пандемії спричинило дискусію про право землевласників стягувати плату за вхід з відвідувачів багатьох природних скарбів Ісландії, розташованих на приватній землі.

Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що держава не планує купувати землю, проте потенційним новим власникам землі не буде дозволено обмежувати доступ громадськості до цього місця.

Уряд виділив 70 мільйонів крон (564 000 доларів) державних коштів на будівництво інфраструктури та нагляд в районі виверження.

Землевласники мають безперечне право стягувати плату за послуги, що надаються на їхній землі, забезпечуючи вигідні ділові можливості навколо бажаних туристичних визначних пам'яток. Нинішні власники очікують, що в результаті місце матиме сервісний центр та автостоянку. Крім того передбачається видача туристичним компаніям ексклюзивних ліцензій на проїзд до місця виверження або приземлення вертольотів поряд.

Земля поколіннями належала одній сім’ї. Гудмундсдоттір сказала, що родина роками розглядала питання продажу землі, хоча на продаж ділянку ніколи так і не виставили. Її двоюрідний брат Сігурдур Гуджон Гісласон, голова Асоціації землевласників Грауна, минулого тижня повідомив місцевій телевізійній станції Stod 2, що зацікавлені покупці готові придбати частину землі або її всю. Він не став обговорювати ціну.