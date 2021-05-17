У Франції 20 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини

Франція досягла показника у 20 мільйонів осіб, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу за кілька днів до такого очікуваного відкриття терас ресторанів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними Міністерства охорони здоров'я, одну дозу вакцини отримали 20 086 792 людини або близько 30% населення, дві дози - 8 805 345 осіб.

"Це дуже важливий момент для всієї країни, тому що він підтримує наші перспективи виходу з цієї кризи", - сказав прем'єр-міністр Жан Кастекс.

Уряд планує ввести 30 мільйонів доз до 15 червня.

Кампанія вакцинації у Франції набирає обертів, оскільки вона була поширена на всіх осіб старше 18 років, які тепер можуть пройти вакцинацію проти Covid-19.

Влада також повідомила про подальше скорочення числа пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії в лікарнях.

У середу музеї, театри, кінотеатри і концертні зали знову відкриються з обмеженою кількістю місць після шести тижнів закриття, а загальнонаціональну комендантську годину буде перенесено з 19:00 на 21:00.

Також будуть відкриті другорядні магазини, а відкриті майданчики в кафе і ресторанах будуть відкриті вперше з 30 жовтня.

Кафе і ресторани зможуть обслуговувати клієнтів в закритих приміщеннях з 9 червня, а комендантська година повністю скасована 30 червня, якщо рівень зараження продовжить знижуватися.