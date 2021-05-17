Во Франции 20 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины

Франция достигла показателя в 20 миллионов человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса за несколько дней до столь ожидаемого открытия террас ресторанов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным Министерства здравоохранения, одну дозу вакцины получили 20 086 792 человека или около 30% населения, две дозы - 8 805 345 человек.

"Это очень важный момент для всей страны, потому что он поддерживает наши перспективы выхода из этого кризиса", - сказал премьер-министр Жан Кастекс.

Правительство планирует ввести 30 миллионов доз к 15 июня.

Кампания вакцинации во Франции набирает обороты, поскольку она была распространена на всех лиц старше 18 лет, которые теперь могут пройти вакцинацию против Covid-19.

Власти также сообщили о дальнейшем сокращении числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии в больницах.

В субботу количество людей, находящихся в отделении интенсивной терапии, продолжало падать, и, по последним данным, их число составило менее 4271 человек - по сравнению с 4352 днем ​​ранее. Это намного ниже пика 6 001 во время третьей волны инфекций в марте.

В среду музеи, театры, кинотеатры и концертные залы вновь откроются с ограниченным количеством мест после шести недель закрытия, а общенациональный комендантский час будет перенесен с 19:00 на 21:00.

Также будут открыты второстепенные магазины, а открытые площадки в кафе и ресторанах будут открыты впервые с 30 октября.

Кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов в закрытых помещениях с 9 июня, а комендантский час будет полностью отменен 30 июня, если уровень заражения продолжит снижаться.