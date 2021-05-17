США і ЄС досягли часткової згоди в суперечці з приводу трампівських мит на метал

Європейський союз погодився на часткове перемир'я зі США в суперечці щодо тарифів на метал, накладених колишнім президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Європейська комісія заявила в понеділок, що призупинить заплановане підвищення тарифів у відповідь на термін до шести місяців. Мита планувалося накласти на низку американських продуктів від помади до спортивного взуття, мита на американський віскі, мотоцикли та моторні човни 1 червня мали зрости до 50%.

У спільній заяві Брюссель та Вашингтон заявили, що, будучи союзниками, вони можуть сприяти високим стандартам, вирішувати спільні занепокоєння "і притягувати до відповідальності країни, такі як Китай, які підтримують політику, що спотворює торгівлю".

До кінця року сторони планують шукати вирішення проблеми глобальної надлишкової потужності сталі та алюмінію.

При цьому США збережуть свої тарифи в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній, які також стосуються імпорту з Китаю, Індії, Норвегії, Росії, Швейцарії та Туреччини.

Адміністрація Трампа називала тарифи на метали основою національної безпеки США.

ЄС заперечив, що його експорт несе загрозу безпеці, і відповів, встановивши власні тарифи на американську продукцію обсягом 2,8 млрд євро. Ці тарифи продовжать діяти.