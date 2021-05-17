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Латвія заочно засудила на 2,5 роки Чорного Леніна, який воював за "ДНР"

Понеділок, 17 травня 2021, 16:43

Ризький суд засудив члена Націонал-більшовицької партії російсько-угандійського походження Бенеса Айо, відомого як Чорний Ленін, до двох років і шести місяців в'язниці за заклики до ліквідації державної незалежності Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Айо визнаний винним за статтями 81, 82 і 83 Кримінального закону - заклик до насильницького повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Громадянин Латвії Бенес Айо був оголошений в розшук у лютому 2015 року у зв'язку із закликами до насильницького повалення державної влади. Судячи з публікацій в ЗМІ і в інтернеті, кілька років він перебував на території самопроголошеної "ЛНР". Згідно з даними слідства, Бенес Айо брав активну участь в бойових діях на сході України.

На початку 2020 року він був затриманий в Росії, куди прибув підтримати місцевих активістів, які протестували проти сміттєвого полігону в Архангельській області. На автовокзалі до нього підійшов співробітник поліції і повідомив, що той перебуває у федеральному розшуку в Росії. У відділенні поліції йому розповіли, що в листопаді 2019 року Латвія заявила його в розшук по лінії Інтерполу в зв'язку з його військово-політичною діяльністю на Донбасі і закликами до повалення державного ладу Латвії.

Росія відмовилася видати Чорного Леніна Латвії і надала йому в кінці жовтня 2020 року політичний притулок.

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