У Франції оновили дані щодо випадків рідкісного тромбозу у пацієнтів, щеплених AstraZeneca

За увесь час застосування у Франції вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca зареєстрували 34 випадки рідкісного тромбозу у щеплених пацієнтів - на понад 4 мільйони щеплень.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомив французький регулятор лікарських засобів ANSM.

Станом на 6 травня в країні зареєстрували 34 випадки рідкісного тромбозу серед щеплених пацієнтів, з яких 11 летальних. При цьому, за увесь час застосування вакцини AstraZeneca у Франції зробили понад 4 мільйони щеплень.

Чотири з цих випадків, у тому числі два летальні, сталися між 23 квітня та 6 травня - у пацієнтки, старшої 60 років, ще однієї жінки, старшої 70 років, та двох чоловіків, старших 50 років.

Нагадаємо, з 19 березня з міркувань обережності вакцину AstraZeneca у Франції застосовують лише для людей віком від 55 років.

Нагадаємо, 7 квітня Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) дійшов до висновку, що утворення незвичайних тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів має бути внесене до списку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Водночас регулятор наголосив, що поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів.

Детальніше на цю тему - у статтях Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини,

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