Во Франции обновили данные о случаях редкого тромбоза у пациентов, привитых AstraZeneca

За все время применения во Франции вакцины от коронавируса компании AstraZeneca зарегистрировали 34 случая редкого тромбоза у привитых пациентов - на более чем 4 миллиона прививок.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил французский регулятор лекарственных средств ANSM.

По состоянию на 6 мая в стране зарегистрировали 34 случая редкого тромбоза среди привитых пациентов, из которых 11 летальных. При этом, за все время применения вакцины AstraZeneca во Франции сделали более 4 миллионов прививок.

Четыре из этих случаев, в том числе два летальных, произошли между 23 апреля и 6 мая - у пациентки, старшей 60 лет, еще одной женщины старше 70 лет, и двух мужчин старше 50 лет.

Напомним, с 19 марта по соображениям предосторожности вакцину AstraZeneca во Франции применяют только для людей в возрасте от 55 лет.

Напомним, 7 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

В то же время регулятор отметил, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

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