У Німеччині жителів двох багатоповерхівок ізолювали після виявлення індійського штаму

У німецькому Меттмані мешканців двох багатоповерхівок відправили на карантин після того, як у кількох людей виявили індійський варіант коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WDR.

Загалом близько 200 жителів двох висотних будинків потрапили під карантин. Індійський варіант вірусу виявили в кількох сім'ях.

Після того як загалом у 19 людей тести підтвердили індійський варіант, департамент охорони здоров’я вирішив протестувати всіх майже 200 мешканців. На цей момент вони перебувають на карантині і не мають права залишати свої квартири.

Служба охорони, розміщена перед будинками, гарантує, що всі мешканці дотримуються карантинного розпорядження.

Співробітники Червоного Хреста закуповують продукти для жителів і, якщо потрібно, виводять собак на прогулянку.

Наразі варіант COVID-19, який вперше був виявлений в Індії, у Німеччині не надто поширений. Він вважається більш заразним, ніж інші варіанти, які зараз присутні в країні.