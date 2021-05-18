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В Германии жителей двух многоэтажек изолировали после обнаружения индийского штамма

Вторник, 18 мая 2021, 11:57

В немецком городе Меттман жителей двух многоэтажек отправили на карантин после того, как у нескольких человек обнаружили индийский вариант коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WDR.

Всего около 200 жителей двух высотных домов попали под карантин. Индийский вариант вируса обнаружили в нескольких семьях.

После того как в целом у 19 человек тесты подтвердили индийский вариант, департамент здравоохранения решил протестировать всех почти 200 жильцов. На данный момент они находятся на карантине и не имеют права покидать свои квартиры.

Служба охраны, размещенная перед домами, гарантирует, что все жители придерживаются карантинного распоряжения.

Сотрудники Красного Креста закупают для них продукты и, если нужно, выводят собак на прогулку.

Сейчас вариант COVID-19, который впервые был обнаружен в Индии, в Германии не слишком распространен. Он считается более заразным, чем другие варианты, которые сейчас присутствуют в стране.

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