Місія НАТО залишиться в Косові без змін - генсек

Усі 30 членів НАТО, включаючи США, залишатимуться відданими місії KFOR в Косові, і змін до мандату місії не планується.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, спростовуючи чутки про те, що деякі держави просять про вихід з KFOR, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Столтенберг зробив заяву після зустрічі у Брюсселі з президентом Сербії Александаром Вучичем, який сказав на спільній пресконференції, що отримав запевнення від генсека НАТО щодо безпеки та захисту на Західних Балканах.

"Що стосується певних чуток... Столтенберг чітко усвідомлював необхідність збереження миру та стабільності в регіоні, і він був зосереджений на ролі KFOR у підтримці стабільності", - сказав Вучич.

На запитання, як НАТО розглядає заяви деяких країн, особливо Хорватії, про збільшення кількості військ KFOR, Столтенберг відповів, що всі члени НАТО координують дії з цього питання відповідно до керівних принципів, встановлених усіма членами Альянсу на основі мандату, встановленого резолюцією 1244 Ради Безпеки ООН, яка також застосовується до Хорватії.

Як відомо, у Косові діє самостійний український підрозділ "Національний контингент у Косові", який працює як миротворча місія. За даними Спеціального миротворчого центру, за весь час на миротворчій службі побувало близько 1300 українських військових, з них п'ятеро загинули, 26 отримали поранення.

Військові місії миротворців у Косові переважно займаються розмінуванням територій, охороною кордону. Миротворчі місії у цій республіці почали діяти після завершення Косовської війни у 1999 році.