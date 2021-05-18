Миссия НАТО останется в Косове без изменений - генсек

Все 30 членов НАТО, включая США, будут сохранять преданность миссии KFOR в Косове, и изменений в мандате миссии не планируется.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, опровергая слухи о том, что некоторые государства просят о выходе из KFOR, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Столтенберг сделал заявление после встречи в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем, который сказал на совместной пресс-конференции, что получил заверения от генсека НАТО о безопасности и защите на Западных Балканах.

"Что касается определенных слухов... Столтенберг четко осознавал необходимость сохранения мира и стабильности в регионе, и он был сосредоточен на роли KFOR в поддержании стабильности", - сказал Вучич.

На вопрос, как НАТО рассматривает заявления некоторых стран, особенно Хорватии, об увеличении количества войск KFOR, Столтенберг ответил, что все члены НАТО координируют действия по этому вопросу в соответствии с руководящими принципами, установленными всеми членами Альянса на основе мандата, установленного резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, которая также применяется к Хорватии.

Как известно, в Косове действует самостоятельное украинское подразделение "Национальный контингент в Косове", который работает как миротворческая миссия. По данным Специального миротворческого центра, за все время на миротворческой службе побывало около 1300 украинских военных, из них пятеро погибли, 26 получили ранения.

Военные миссии миротворцев в Косове преимущественно занимаются разминированием территорий, охраной границы. Миротворческие миссии в этой республике начали действовать после завершения Косовской войны в 1999 году.