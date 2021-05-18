МЗС Австрії викликало посла Туреччини через прокляття Ердогана

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг відкинув різкі слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і викликав до зовнішньополітичного відомства турецького посла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

"Близькосхідний конфлікт не вирішити з піною біля рота", - сказав Шалленберг.

У понеділок Ердоган засудив солідарність австрійського федерального уряду з Ізраїлем у конфлікті з палестинським угрупованням ХАМАС.

"Я проклинаю австрійську державу. Напевно, вона хоче, щоб мусульмани заплатили ціну за геноцид євреїв", - цитують його слова міжнародні агентства.

Ердоган таким чином відреагував на підняття ізраїльського прапора у Федеральній канцелярії та МЗС у Відні.

Президент Туреччини також розкритикував міністра внутрішніх справ Карла Нехаммера, якого він звинуватив у "виступі з антитурецькими заявами" на основі "суто внутрішньополітичних міркувань".

"Через ці абсурдні заяви президента Ердогана турецький посол був викликаний сьогодні вранці до МЗС з метою передати йому австрійську позицію", - підкреслив Шалленберг.

Міністр закордонних справ захищає політику Австрії.

"ХАМАС - це терористична організація. Ми не повинні дозволяти їм нав'язувати нам як діяти", - підкреслив Шалленберг.

"Завдяки всебічній атаці на такі уряди, як австрійський, які стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем перед обличчям терору, турецькі політики знову демонструють своє жахливе розуміння права. Замість того, щоб підливати оливу у вогонь, Туреччина слід терміново сприяти деескалації", – заявив міністр.