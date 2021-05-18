МИД Австрии вызвало посла Турции из-за проклятия Эрдогана

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг отверг резкие слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вызвал во внешнеполитическое ведомство турецкого посла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

"Ближневосточный конфликт не решить с пеной у рта", - сказал Шалленберг.

В понедельник Эрдоган осудил солидарность австрийского федерального правительства с Израилем в конфликте с палестинской группировкой ХАМАС.

"Я проклинаю австрийское государство. Наверное, оно хочет, чтобы мусульмане заплатили цену за геноцид евреев", - цитируют его слова международные агентства.

Таким образом Эрдоган отреагировал на поднятие израильского флага у зданий Федеральной канцелярии и МИД в Вене.

Президент Турции также раскритиковал министра внутренних дел Карла Нехаммера, которого он обвинил в "выступлении с антитурецкими заявлениями" на основании "чисто внутриполитических соображений".

"Из-за этих абсурдных заявлений президента Эрдогана турецкий посол был вызван сегодня утром в МИД, чтобы передать ему австрийскую позицию", - подчеркнул Шалленберг.

Министр иностранных дел защищает политику Австрии.

"ХАМАС - это террористическая организация. Мы не должны позволять им навязывать нам, как действовать", - подчеркнул Шалленберг.

"Благодаря всесторонней атаке на такие правительства, как австрийское, которые стоят плечом к плечу с Израилем перед лицом террора, турецкие политики снова демонстрируют свое ужасное понимание права. Вместо того чтобы подливать масло в огонь, Турции нужно срочно способствовать деэскалации", - заявил министр.