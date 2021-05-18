У Євросоюзі зробили щонайменше 200 млн щеплень від коронавірсу – AFP

Щонайменше 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу були введені в Європейському союзі станом на вівторок 18 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", таку цифру наводить агентство AFP, що об'єднало офіційні дані, надані службами охорони здоров'я країн-членів.

Цей показник вказує на те, що ЄС рухається на шляху до досягнення своєї мети щодо повної вакцинації до кінця липня 70% дорослого населення, тобто приблизно 255 млн осіб з 448 мільйонів його жителів.

За даними AFP, станом на 08:30 за Гринвічем в ЄС було введено не менше 200 мільйонів доз.

Щонайменше 52,9 мільйона осіб були повністю вакциновані двома дозами вакцин у разі вакцинації препаратами BioNTech/Pfizer, Moderna і AstraZeneca або однієї дозою у разі вакцинації Johnson&Johnson. Це 11,8% населення ЄС.

Дані свідчать, що Мальта лідирує в ЄС з повністю вакцинованими 32,5% її населення, в той час як найбільше відстає Болгарія з всього 6,1% вакцинованих.

З великих країн ЄС в Німеччині 11,1% населення повністю вакциновані, у Франції - 13,5%, в Італії - 14,6%, а в Іспанії - 15,4%.