В Евросоюзе сделали минимум 200 млн прививок от коронавирсу - AFP

По меньшей мере 200 млн доз вакцины против коронавируса были введены в Европейском союзе состоянию на вторник 18 мая.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​цифру приводит агентство AFP, которое объединило официальные данные, предоставленные службами здравоохранения стран-членов.

Этот показатель указывает на то, что ЕС движется на пути к достижению своей цели по полной вакцинации до конца июля 70% взрослого населения, то есть примерно 255 млн человек из 448 млн его жителей.

По данным AFP, по состоянию на 08:30 по Гринвичу в ЕС было введено не менее 200 млн доз.

По меньшей мере 52,9 миллиона человек были полностью вакцинированы двумя дозами вакцин в случае вакцинации препаратами BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca или одной дозой в случае вакцинации Johnson&Johnson. Это 11,8% населения ЕС.

Данные свидетельствуют, что Мальта лидирует в ЕС по полностью вакцинированными жителям с 32,5%, в то время как больше всего отстает Болгария с всего 6,1% вакцинированных.

Из крупных стран ЕС в Германии 11,1% населения полностью вакцинированы, во Франции - 13,5%, в Италии - 14,6%, а в Испании - 15,4%.