В Іспанії експерти радять Pfizer для другої дози молодим людям, які почали щеплення AstraZeneca

В Іспанії вчені Інституту охорони здоров’я Карлоса III після дослідження дійшли висновку, що людям віком до 60 років, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca, для другої дози "дуже безпечно" та навіть більш ефективно використати вакцину Pfizer-BioNTech.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Іспанія - серед країн Європи, які встановили вікові обмеження на застосування препарату AstraZeneca після того, як стало відомо про дуже рідкісні випадки тромбозу у щеплених пацієнтів, переважно молодого віку. Відтак виникло питання, як бути з людьми віком до 60 років, які вже встигли отримати першу дозу AstraZeneca - вколоти її ж для другої дози, чи використати іншу вакцину.

У такій ситуації опинилися близько 1,5 млн осіб - вчителів, поліцейських та інших, які за професією мали пріоритетне право на вакцинацію. У деяких через зволікання органів охорони здоров’я з рішенням вже сплив термін, коли бажано було зробити друге щеплення.

У дослідженні, названому CombivacS, взяли участь 672 волонтери та п’ять лікарень у Мадриді, Більбао та Барселоні. У цих людей минуло 8-12 тижнів від їхнього першого щеплення вакциною AstraZeneca. Учасників поділили на дві групи, з яких 442 отримали другу дозу вакциною Pfizer, а решті не вводили вакцину.

У підсумку лабораторні тести продемонстрували, що у пацієнтів, які отримали другу дозу Pfizer, імунна відповідь підвищилася у 7 разів, а з AstraZeneca в аналогічних дослідженнях - у три рази. Автори дослідження зазначили, що порівняння - не ідеально точне через деяку різницю методології.

Дослідження також довело, що поєднання вакцин не призвело до серйозніших побічних реакцій.

Нагадаємо, раніше таку рекомендацію схвалили у Німеччині.

Детальніше на цю тему - у статті Втеча від AstraZeneca: як Україні допоможе досвід ЄС з поєднання вакцин.