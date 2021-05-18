В Испании молодым людям советуют вакцину Pfizer для второй дозы после AstraZeneca

В Испании ученые Института здравоохранения Карлоса III после исследования пришли к выводу, что людям в возрасте до 60 лет, получившим первую прививку вакциной AstraZeneca, для второй дозы "очень безопасно" и даже более эффективно использовать вакцину Pfizer-BioNTech.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Испания - среди стран Европы, установивших возрастные ограничения на применение препарата AstraZeneca после того, как стало известно об очень редких случаях тромбоза у привитых пациентов, преимущественно молодого возраста. Поэтому возник вопрос, как быть с людьми в возрасте до 60 лет, которые уже успели получить первую дозу AstraZeneca - уколоть ее же для второй дозы или использовать другую вакцину.

В такой ситуации оказались около 1,5 млн человек - учителей, полицейских и других, которые по профессии имели приоритетное право на вакцинацию. У некоторых из-за проволочек органов здравоохранения уже истек срок, когда желательно было сделать вторую прививку.

В исследовании, названном CombivacS, приняли участие 672 волонтера и пять больниц в Мадриде, Бильбао и Барселоне. У этих людей прошло 8-12 недель от их первой прививки вакциной AstraZeneca. Участников разделили на две группы, из которых 442 получили вторую дозу вакцины Pfizer, а остальным не вводили вакцину.

В итоге лабораторные тесты показали, что у пациентов, получивших вторую дозу Pfizer, иммунный ответ повысилась в 7 раз, а с AstraZeneca в аналогичных исследованиях - в три раза. Авторы исследования отметили, что сравнение - не идеально точное через некоторую разницу методологии.

Исследование также показало, что сочетание вакцин не привело к серьезным побочным реакциям.

Напомним, ранее такую ​​рекомендацию одобрили в Германии.

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