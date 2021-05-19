Україна і НАТО домовились активізувати співпрацю для підвищення стійкості – Стефанішина

Україна і НАТО домовилися активізувати співробітництво задля підвищення стійкості та готуються до проведення навчань із захисту критично важливої енергетичної інфраструктури.

Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з заступником генсека НАТО Мірче Джоане у середу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Спільним завданням для України і НАТО є підвищення стійкості. Домовилися активізувати наше співробітництво в цій галузі і привітали початок підготовки до штабних навчань із захисту критично важливої енергетичної інфраструктури, які відбудуться у вересні 2021 року в Україні", - розповіла Стефанішина у своєму Twitter.

За словами віцепрем’єрки, на зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою і ключові реформи в євроатлантичному порядку денному України.

Стефанішина зазначила, що високо цінує єдність і сильну підтримку, яку НАТО продемонстрував під час нарощування військової потужності Росії біля України.

Нагадаємо, віцепрем’єрка перебуває з офіційним візитом у Брюсселі перед майбутнім самітом НАТО. Напередодні вона зустрілася з Девідом ван Вілом, помічником генсека з питань новітніх безпекових викликів, після чого стало відомо, що у НАТО обговорюють з Україною можливе відправлення групи експертів з боротьби із гібридними загрозами.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030.

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.