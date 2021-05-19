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Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости - Стефанишина

Среда, 19 мая 2021, 11:23

Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости и готовятся к проведению учений по защите критически важной энергетической инфраструктуры.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после встречи с заместителем генсека НАТО Мирче Джоанэ в среду в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Общей задачей для Украины и НАТО является повышение устойчивости. Договорились активизировать наше сотрудничество в этой области и одобрили начало подготовки к штабных учений по защите критически важной энергетической инфраструктуры, которые состоятся в сентябре 2021 года в Украине", - рассказала Стефанишина в своем Twitter.

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По словам вице-премьера, на встрече обсуждалась ситуация с безопасностью и ключевые реформы в евроатлантической повестке дня Украины.

Стефанишина отметила, что высоко ценит единство и сильную поддержку, которую НАТО продемонстрировал во время наращивания военной мощи России у границ Украины.

Напомним, вице-премьер находится с официальным визитом в Брюсселе перед предстоящим саммитом НАТО. Накануне она встретилась с Дэвидом ван Уиллом, помощником генсека по вопросам новейших вызовов для безопасности, после чего стало известно, что в НАТО обсуждают с Украиной возможную отправку группы экспертов по борьбе с гибридными угрозами.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

Подробнее об этом читайте в статье: Украина и НАТО-2030: чего ждать Киеву от обновленной стратегии Альянса

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Украина-НАТО Стефанишина
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