В Австрії вперше за сім місяців відкрилися кафе і ресторани, почали працювати з 5 ранку

В Австрії з 19 травня скасовують велику частину коронавірусних обмежень, в тому числі відновлюють роботу кафе і ресторани, які були закриті останні сім місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

Нові правила набули чинності у середу о 5 ранку, а перші ресторани у Відні відкрилася вже о 5:20 на набережній Дунаю і в цей час вже були відвідувачі. До ресторанів і кав’ярень з нагоди відновлення роботи завітали багато політиків і чиновників.

Окрім ресторанів із середи відновлюють роботу готелі, заклади культури, кінотеатри та театри, а також спортивні зали. Всі вони працюватимуть з обмеженнями на кількість відвідувачів.

Вони можуть приймати клієнтів, які мають зелений сертифікат - цифровий або на папері, який свідчить про негативний тест, щеплення або одужання від Covid.

Тести на ПЛР будуть дійсними протягом трьох днів, тести на антиген - протягом двох днів, а також має бути можливість проведення тестів самостійно, які діють протягом одного дня. Крім того, повинна бути можливість провести самотестування на місці.

Реєстрація передбачається під час відвідування ресторану, вона включатиме ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти.

Комендантський час скасовується на всій території Австрії.

До 10 людей (плюс діти) можуть зустрічатися на відкритому повітрі. У приміщенні можуть зустрітися максимум чотири дорослих (плюс діти).