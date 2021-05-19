В Австрии впервые за семь месяцев открылись кафе и рестораны, начали работать с 5 утра

В Австрии с 19 мая отменяют большую часть коронавирусных ограничений, в том числе возобновляют работу кафе и рестораны, которые были закрыты последние семь месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Новые правила вступили в силу в среду в 5 утра, а первые рестораны в Вене открылась уже в 5:20 на набережной Дуная и в это время уже были посетители. В рестораны и кафе по случаю возобновления работы пришли много политиков и чиновников.

Кроме ресторанов со среды возобновляют работу гостиницы, учреждения культуры, кинотеатры и театры, а также спортивные залы. Все они будут работать с ограничениями на количество посетителей.

Они могут принимать клиентов, которые имеют зеленый сертификат - цифровой или на бумаге, свидетельствующий об отрицательном тесте, прививке или выздоровления от Covid.

Тесты на ПЦР будут действительны в течение трех дней, тесты на антиген - в течение двух дней, а также должна быть возможность проведения тестов самостоятельно, действующих в течение одного дня. Кроме того, должна быть возможность провести самотестирования на месте.

Регистрация предполагается во время посещения ресторана, она будет включать имя, номер телефона и адрес электронной почты.

Комендантский час отменяется на всей территории Австрии.

До 10 человек (плюс дети) могут встречаться на открытом воздухе. В помещении могут встретиться максимум четыре взрослых (плюс дети).