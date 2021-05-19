Молдова перейшла до масової вакцинації – щеплюватимуть всіх охочих

Молдова з 19 травня переходить до третього етапу імунізації населення від коронавірусу - вакцинувати будуть всіх охочих віком від 18 років.

Про це 19 травня оголосили на пресконференції міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Newsmaker.

При цьому держсекретар міністерства охорони здоров'я Денис Чернель зазначив, що в пріоритеті повинні залишатися вразливі верстви населення – люди, старші 60 років, люди з хронічними захворюваннями і інші групи, що підпадають під другий етап імунізації. Їм, як і раніше, будуть телефонувати і запрошувати на вакцинацію.

Чернель також підкреслив, що захворюваність на коронавірус істотно знизилася.

"Хочу відзначити, що протягом останніх тижнів у нас продовжує знижуватися число підтверджених випадків. Захворюваність знизилася приблизно на 20%. Зараз госпіталізовано близько 1 тисячу осіб з коронавірусом. Два місяці тому ця цифра була в 4 раз вищою", - сказав він.

Попри оптимістичні показники, фахівці вважають неаргументованим рішення влади послабити обмежувальні заходи.

До ранку 19 травня в Молдові використали понад 253 тисячі доз вакцини від коронавірусу. Понад 34 тисячі осіб вже отримали обидві дози препаратів.

Сьогодні в Молдові доступні такі вакцини: шведсько-британська AstraZeneca, китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Спутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає на друге.

Нагадаємо, Україна та Молдова готують взаємне визнання довідок про вакцинацію від коронавірусу.