Партія експрем’єра Болгарії Борисова лідирує перед достроковими виборами

Правоцентристська партія ГЕРБ у Болгарії утримує невелику перевагу над антиелітарною групою ITN напередодні позачергових парламентських виборів 11 липня.

Про це свідчать результати опитування Gallup International, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Болгари будуть змушені прийти на виборчі дільниці ще раз після виборів 4 квітня, в результаті яких парламент, який зайшов у глухий кут, не зміг створити уряд.

Після домінування в болгарській політиці протягом більшої частини останнього десятиліття партія ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова залишається найпопулярнішою партією з підтримкою 22,8%.

Але це також єдина партія, підтримка якої впала з квітневих виборів, коли вона набрала 26,2%, зазначає опитування, проведене з 7 по 14 травня серед 812 осіб.

ГЕРБ набрала більшість голосів на квітневих виборах, але цього було недостатньо для одноосібного керівництва країною, інші партії відмовились вступати в коаліцію з нею на тлі невдоволення громадськості через корупцію на найвищому рівні в найбіднішій країні-члені Європейського Союзу.

Нещодавно створена партія ITN (Є такі люди) популярного ведучого ток-шоу і співака Славі Трифонова в опитуванні займає друге місце, з підтримкою 20,1%, порівняно з 17,7% у квітні.

Опитування поставило соціалістів на третє місце - 16,1%, в той час як альянс "Демократична Болгарія" та етнічна турецька MRF отримали 11,6% та 11,2% відповідно.

Протестна партія "Вставай! Mafia Out!" також потрапить до наступного парламенту, показало опитування. Якщо кілька націоналістичних партій вирішать об’єднатись та виступити разом, вони теж можуть отримати місця.

Ні ГЕРБ, ні ITN не отримають абсолютної більшості в наступному парламенті, який, як очікується, знову буде роздробленим, ускладнюючи тим самим процес формування стабільного уряду.