Партия экс-премьера Болгарии Борисова лидирует перед досрочными выборами

Правоцентристская партия ГЕРБ в Болгарии удерживает небольшое преимущество над антиелитарною группой ITN накануне внеочередных парламентских выборов 11 июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup International, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Болгары будут вынуждены прийти на избирательные участки еще раз после выборов 4 апреля, в результате которых парламент, который зашел в тупик, не смог создать правительство.

После доминирования в болгарской политике на протяжении большей части последнего десятилетия партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова остается самой популярной партией с поддержкой 22,8%.

Но это также единственная партия, поддержка которой упала с апрельских выборов, когда она набрала 26,2%, отмечает опрос, проведенный с 7 по 14 мая среди 812 человек.

ГЕРБ набрала большинство голосов на апрельских выборах, но этого было недостаточно для единоличного руководства страной, другие партии отказались вступать в коалицию с ней на фоне недовольства общественности из-за коррупции на высшем уровне в бедной стране-члене Европейского Союза.

Недавно созданная партия ITN (Есть такие люди) популярного ведущего ток-шоу и певца Славе Трифонова в опросе занимает второе место, с поддержкой 20,1% по сравнению с 17,7% в апреле.

Опросы поставило социалистов на третье место - 16,1%, в то время как альянс "Демократическая Болгария" и этническая турецкая MRF получили 11,6% и 11,2% соответственно.

Протестная партия "Вставай! Mafia Out" также попадет в следующий парламент, показал опрос. Если несколько националистических партий решат объединиться и выступить вместе, они могут получить места.

Ни ГЕРБ, ни ITN не получат абсолютного большинства в следующем парламенте, который, как ожидается, вновь будет раздробленным, усложняя тем самым процесс формирования стабильного правительства.