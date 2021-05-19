У Фінляндії розробили експрес-тест на коронавірус, що показує результат за 10 хвилин
Середа, 19 травня 2021, 17:15
Вчені університету Гельсінкі розробили антиген-тест, який дозволяє дізнатися результат за 10 хвилин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Надійність тесту вважається майже ж такою, як і ПЛР-тесту. Він грунтується на технології TR-FRET, яка раніше застосовувалася у тестах на антитіла.
За словами розробників, його можна застосовувати для швидкого тестування в багатьох ситуаціях - наприклад, в аеропортах, портах та навчальних закладах.
За допомогою одного тест-приладу за годину можна обробляти до 500 зразків. Перевагою тесту називають і те, що він безпечніший для працівників лабораторії, тому що вірус інактивується після потрапляння у розчин.
Наукова стаття про новий тест вийшла також у журналі mBio.
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