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У Фінляндії розробили експрес-тест на коронавірус, що показує результат за 10 хвилин

Середа, 19 травня 2021, 17:15

Вчені університету Гельсінкі розробили антиген-тест, який дозволяє дізнатися результат за 10 хвилин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Надійність тесту вважається майже ж такою, як і ПЛР-тесту. Він грунтується на технології TR-FRET, яка раніше застосовувалася у тестах на антитіла.

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За словами розробників, його можна застосовувати для швидкого тестування в багатьох ситуаціях - наприклад, в аеропортах, портах та навчальних закладах. 

За допомогою одного тест-приладу за годину можна обробляти до 500 зразків. Перевагою тесту називають і те, що він безпечніший для працівників лабораторії, тому що вірус інактивується після потрапляння у розчин.  

Наукова стаття про новий тест вийшла також у журналі mBio

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Фінляндія Коронавірус
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