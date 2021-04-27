Фінляндія скасувала оголошений на початку березня надзвичайний стан

У Фінляндії 27 квітня припинив діяти надзвичайний стан, запроваджений у зв’язку зі спалахом коронавірусу на початку березня.

Про це оголосила прем’єр-міністр Санна Марін, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Марін, координаційна група з питань боротьби з COVID-19 зібралася у вівторок вранці і постановила, що передумов для продовження дії режиму надзвичайного стану немає. Прем'єр обговорила це питання з президентом Саулі Нііністе.

Уряд оголосив про введення режиму надзвичайного стану 1 березня через погіршення епідеміологічної ситуації. Основною причиною його запровадження стало те, що чинний закон про інфекційні хвороби не дозволяв закривати ресторани.

21 квітня уряд Фінляндії оприлюднив оновлений план поступового скасування коронавірусних обмежень, який передбачає скасування у червні вимоги дотримання безпечної дистанції у два метри на заходах на свіжому повітрі.

У Фінляндії щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою отримала вже більш ніж одна п’ята частина населення.