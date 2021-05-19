Французам пропонують вакцинуватися від коронавірусу у Версалі

Під Парижем на території оранжереї у палаці Версаль на кілька днів відкриють центр вакцинації від коронавірусу - вочевидь, щоб заохотити людей прийти на щеплення.

Відповідне оголошення опублікувала префектура департарменту Івелін, де й розташований палац, пише "Європейська правда".

Центр щеплень діятиме з 25 по 29 травня. У ньому всім, для кого вже відкритий доступ до вакцини від коронавірусу, пропонуватимуть щеплення препаратом Pfizer-BioNTech.

📢 Du mardi 25 mai au samedi 29 mai les personnes éligibles à la vaccination pourront se faire vacciner contre le #COVID19 à l'Orangerie du Château de Versailles



👉Pour prendre un RDV sur @doctolib https://t.co/lJAdBVfn4L

👉Pour consulter le Communiqué https://t.co/zaLD1rtVGZ pic.twitter.com/kKDe8dDrWb — Préfet des Yvelines (@Prefet78) May 19, 2021

Щоб вакцинуватися у Версалі, охочі мають заздалегідь зареєструватися онлайн і прийти у вказаний час.

Адміністрація водночас застерігає, що приміщення не пристосоване до потреб людей з обмеженою мобільністю, тому таких пацієнтів прийняти не зможуть.

За останніми даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, на цей час у Франції щеплені принаймні першою дозою вже 38.5% дорослого населення, а повністю вакциновані - 17% дорослих.

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