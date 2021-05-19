Французам предлагают вакцинироваться от коронавируса в Версале

Под Парижем на территории оранжереи во дворце Версаль на несколько дней откроют центр вакцинации от коронавируса - очевидно, чтобы поощрить людей прийти на прививку.

Соответствующее объявление опубликовала префектура департамента Ивелин, где и расположен дворец, пишет "Европейская правда".

Центр прививок будет действовать с 25 по 29 мая. В нем всем, для кого уже открыт доступ к вакцине от коронавируса, будут предлагать прививки препаратом Pfizer-BioNTech.

📢 Du mardi 25 mai au samedi 29 mai les personnes éligibles à la vaccination pourront se faire vacciner contre le #COVID19 à l'Orangerie du Château de Versailles



👉Pour prendre un RDV sur @doctolib https://t.co/lJAdBVfn4L

👉Pour consulter le Communiqué https://t.co/zaLD1rtVGZ pic.twitter.com/kKDe8dDrWb — Préfet des Yvelines (@Prefet78) May 19, 2021

Чтобы вакцинироваться в Версале, желающие должны заранее зарегистрироваться онлайн и прийти в указанное время.

Администрация одновременно предостерегает, что помещение не приспособлено к потребностям людей с ограниченной мобильностью, поэтому таких пациентов принять не смогут.

По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время во Франции привиты по крайней мере первой дозой уже 38,5% взрослого населения, а полностью вакцинированы - 17% взрослых.

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