Французам предлагают вакцинироваться от коронавируса в Версале
Под Парижем на территории оранжереи во дворце Версаль на несколько дней откроют центр вакцинации от коронавируса - очевидно, чтобы поощрить людей прийти на прививку.
Соответствующее объявление опубликовала префектура департамента Ивелин, где и расположен дворец, пишет "Европейская правда".
Центр прививок будет действовать с 25 по 29 мая. В нем всем, для кого уже открыт доступ к вакцине от коронавируса, будут предлагать прививки препаратом Pfizer-BioNTech.
📢 Du mardi 25 mai au samedi 29 mai les personnes éligibles à la vaccination pourront se faire vacciner contre le #COVID19 à l'Orangerie du Château de Versailles— Préfet des Yvelines (@Prefet78) May 19, 2021
👉Pour prendre un RDV sur @doctolib https://t.co/lJAdBVfn4L
👉Pour consulter le Communiqué https://t.co/zaLD1rtVGZ pic.twitter.com/kKDe8dDrWb
Чтобы вакцинироваться в Версале, желающие должны заранее зарегистрироваться онлайн и прийти в указанное время.
Администрация одновременно предостерегает, что помещение не приспособлено к потребностям людей с ограниченной мобильностью, поэтому таких пациентов принять не смогут.
По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время во Франции привиты по крайней мере первой дозой уже 38,5% взрослого населения, а полностью вакцинированы - 17% взрослых.
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