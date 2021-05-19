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Сербія може надати Чехії 100 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech

Середа, 19 травня 2021, 19:19

Сербія готова надати Чехії 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer / BioNTech.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це заявив прем’єр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем. 

"Президент Сербії Александар Вучич під час нашої зустрічі віч-на-віч зробив для нас неймовірний подарунок. Сербія готова надати нам 100 000 доз вакцини Pfizer / BioNTech, що допоможе нам прискорити темпи вакцинації. Я дуже вдячний за цю пропозицію", - написав він у своєму Twitter.

На цей час у Чехії принаймні першу дозу щеплення отримали 35,2% дорослих, а завершили вакцинацію вже 12,7%. Це дещо менше, ніж середні показники у ЄС.

Президент Сербії прибув до Чехії з офіційним візитом та зустрівся з Бабішем у його резиденції у віллі Крамара. Як повідомляють, під час зустрічі обговорювалася економічна співпраця та питання, пов’язані з Західними Балканами.

Напередодні під час зустрічі Вучича з президентом Чехії Мілошем Земаном останній вибачився за натівські бомбардування Югославії в часи, коли він був прем’єром.



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Сербія Чехія Вакцини
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