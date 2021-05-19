Український літак перевозив винищувачі з підсанкційної Білорусі до Сербії через територію ЄС

Український Ан-124 був задіяний для перевезення винищувачів Міг-29 з Білорусі до Сербії та при цьому здійснив технічну посадку у Будапешті.

Про це йдеться у матеріалі балканської служби "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

У літаку, оператором якого є українська компанія "Антонов", були два з чотирьох винищувачів МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії. Інформацію про те, що літак здійснював технічну посадку в Угорщині, підтвердили у письмовій відповіді Міністерства оборони Угорщини, надісланій угорській службі "Радіо Вільна Європа" (RSE).

"Український Ан-124 (Антонов) з Білорусі на шляху до Сербії (через Україну та Румунію) був змушений зупинитися 16 травня 2021 року з технічних причин", - йдеться у ній. За даними міністерства, літак вилетів з Угорщини вранці наступного дня, 17 травня, прямуючи до кінцевого пункту призначення у Сербії, "після додаткових поставок та ремонту деталей".

Зазначається, що це вже не перший раз, коли зброя, призначена для Сербії, привозиться з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів ЄС та НАТО.

Речник Єврокомісії Петер Стано у коментарі "Радіо Собода" зазначив, що контроль за експортом та транзитом зброї з держав-членів ЄС регулюється національним законодавством, загальною позицією Ради ЄС щодо контролю експорту військової техніки й обладнання та угодою про торгівлю зброєю. "Ці правила є юридично обов'язковими для всіх держав-членів і застосовуються під їхню відповідальність і під наглядом національних органів", - зазначив він.

За його словами, спільна позиція ЄС встановлює вісім критеріїв для оцінки ризику заявки на експорт та транзит зброї, включаючи дотримання країною призначення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також ризики для регіонального миру, безпеки та стабільності. "Рішення щодо надання чи відмови в експорті чи транзиті залишається на розсуд держав-членів. Здійснювати контроль мають національні органи", - зазначив Петер Стано.

В НАТО у відповідь на запит "Радіо Свобода" скерували їх до відповідних державних органів Угорщини та Сербії, та зазначили, що закупівля зброї Сербією є її власною справою. "НАТО і Сербія є партнерами і ми прагнемо посилювати партнерство із Сербією, при цьому повною мірою поважаючи її політику нейтральності", - йдеться у відповіді.

В Міноборони Сербії зазначили, що не мають даних про приземлення літака з винищувачами у Будапешті.

В авіакомпанії "Антонов" не відповіли "Радіо Свобода", з яких причин літак приземлявся у Будапешті 16 травня.