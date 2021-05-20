У Франції відновлюється другий судовий процес над експрезидентом Саркозі

Судовий процес над колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі, який звинувачується в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії в 2012 році, відновлюється в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд почався в березні, але в перший же день було прийнято рішення відкласти слухання через те, що адвокат Саркозі захворів на коронавірус.

Прокуратура стверджує, що консервативна партія Саркозі витратила майже вдвічі більше 22,5 мільйонів євро, дозволених законом про вибори на щедрі передвиборчі мітинги, а потім найняла дружнє агентство зі зв'язків з громадськістю, щоб приховати ці витрати.

У своєму обвинувальному висновку прокуратура визнала, що їх розслідування не змогло довести, що Саркозі організував або причетний до цієї схеми, але кажуть, що він, ймовірно, знав про це.

66-річний Саркозі постійно заперечував правопорушення і сказав, що не знав про процес виставлення підроблених рахунків. Йому загрожує до року в'язниці і штраф до 3750 євро в разі визнання винним.

Жером Лаврільo, заступник керівника виборчої кампанії Саркозі в 2012 році і один з 13 звинувачених у справі, публічно визнав, що керував перенаправленням коштів, виплачених PR-агентству Bygmalion для маскування витрат. Він сказав, що діяв за власною ініціативою.

Два співзасновника Bygmalion також перебувають під слідством. Один з них публічно визнав підроблений рахунок. У 2014 році юрист Bygmalion заявив, що компанія діяла під політичним тиском.

Раніше в цьому році Саркозі був засуджений до одного року ув'язнення та дворічного умовного покарання за корупцію. Він оскаржив цей вирок.

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