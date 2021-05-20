Во Франции возобновляется второй судебный процесс над экс-президентом Саркози

Судебный процесс над бывшим президентом Франции Николя Саркози, который обвиняется в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, возобновляется в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд начался в марте, но в первый же день было принято решение отложить слушания из-за того, что адвокат Саркози заболел коронавирусом.

Прокуратура утверждает, что консервативная партия Саркози потратила почти вдвое больше 22,5 миллиона евро, разрешенных законом о выборах на щедрые предвыборные митинги, а затем наняла дружественное агентство по связям с общественностью, чтобы скрыть эти расходы.

В своем обвинительном заключении прокуратура признала, что их расследование не смогло доказать, что Саркози организовал или причастен к этой схеме, но говорят, что он, должно быть, знал об этом.

66-летний Саркози постоянно отрицал правонарушения и сказал, что не знал о поддельном процессе выставления счетов. Ему грозит до года тюрьмы и штраф до 3750 евро в случае признания виновным.

Жером Лаврильё, заместитель руководителя избирательной кампании Саркози в 2012 году и один из 13 сообвиняемых, публично признал, что руководил перенаправлением средств, выплаченных PR-агентству Bygmalion для маскировки расходов. Он сказал, что действовал по собственной инициативе.

Два соучредителя Bygmalion также находятся под следствием. Один из них публично признал поддельный счет. В 2014 году юрист Bygmalion заявил, что компания действовала под политическим давлением.

Ранее в этом году Саркози был приговорен к одному году заключения и двухлетнему условному наказанию за коррупцию. Он обжаловал этот приговор.

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