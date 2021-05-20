В Греции вспыхнули лесные пожары, эвакуированы шесть населенных пунктов

Власти Коринфского региона на юге Греции эвакуировали людей из шести сел в безопасные места из-за масштабных лесных пожаров, которые гасят с помощью множества грузовиков и 21 средства авиации.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Пожары возникли в среду вечером на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес, примерно в 90 км от столицы города Афины. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

Также нет официальных данных о повреждении домов, большинство из которых являются домами для отдыха и в это время не заселены.

Власти приказали эвакуировать шесть сел и два монастыря в горах Геранея в качестве меры предосторожности, сообщил представитель пожарной команды.

"Около 300 человек были эвакуированы", - сказал агентству официальный представитель полиции Теодорос Хронопулос.

Более 180 пожарных боролись с пожаром при поддержке 62 пожарных машин, 17 самолетов и трех вертолетов, сообщила пожарная команда в Twitter.