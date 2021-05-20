Росія відреагувала на висилку її дипломата з Північної Македонії

Росія "рішуче засудила" висилку Північною Македонією російського дипломата та пообіцяла зробити кроки у відповідь.

Про це йдеться в поширеному в четвер повідомленні МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

"Рішуче засуджуємо подібні невмотивовані дії, які не можуть не відбитися на російсько-північномакедонських відносинах. Будуть заходи у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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18 травня МЗС Північної Македонії оголосило про висилку з країни російського дипломата.

14 травня до МЗС Північної Македонії викликали російського посла, де йому передали відповідну ноту.

Повідомлялося, що російський дипломат має покинути територію Північної Македонії протягом семи днів.

Нагадаємо, нещодавно декілька країн Європи вислали російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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