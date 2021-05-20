Россия отреагировала на высылку ее дипломата из Северной Македонии
Россия "решительно осудила" высылку Северной Македонией российского дипломата и пообещала предпринять ответные шаги.
Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ, сообщает "Европейская правда".
"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Последуют ответные меры", - говорится в сообщении.
18 мая МИД Северной Македонии объявил о высылке из страны российского дипломата.
14 мая в МИД Северной Македонии вызвали российского посла, где ему передали соответствующую ноту.
Сообщалось, что российский дипломат должен покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней.
Напомним, недавно несколько стран Европы выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
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