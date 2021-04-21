Німеччина хоче вивести війська з Афганістану раніше, ніж планувалося

Міністерство оборони Німеччини повідомило парламенту в середу, що німецькі військові планують більш швидке виведення з Афганістану, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA

Зараз ведуться консультації з партнерами по НАТО, після яких 1100 німецьких військовослужбовців можуть залишити Афганістан вже до 4 липня.

Сполучені Штати, які становлять найбільший контингент з 10-тисячних сил НАТО, призначили дату свого виходу на 11 вересня, 20-ту річницю терористичних атак "Аль-Каїди".

Представник Міноборони повідомив, що залучені країни в даний час вивчають проблеми і наслідки, додавши, що 4 липня розглядається як остаточна дата виведення військ. Він додав, що остаточне рішення залишається за НАТО.

Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер раніше називала середину серпня крайнім терміном виведення німецьких військ.

Представник Міністерства оборони особливо виділив логістичні проблеми, оскільки більша частина обладнання відправляється в Німеччину літаками.

Попередні плани передбачали, що деяке обладнання можуть залишити в країні, а обладнання, яке розглядається як загроза безпеці, знищено.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про завершення 20-річної присутності американських військ в Афганістані.

Окрім 2500 військовослужбовців США, в країні перебуває ще 7000 військових, переважно країн-членів НАТО. Іноземні сили під командуванням НАТО планують вийти з Афганістану у координації із виведенням військ США.

Планується, що після виходу іноземних сил афганські військові та правоохоронці, яким тривалий час надавали навчання й підтримку, будуть здатні самі підтримувати безпеку.