Украинские Ан-124 вывозят военный контингент Германии из Афганистана

Украинские грузовые самолеты компании "Антонов" привлечены к перевозке военной техники Германии из Афганистана.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Минобороны Германии.

Грузовой самолет Ан-124 "Руслан" во вторник перевез два боевых вертолета NH-90 с базы в Гиндукуше в Лейпциг. Рейс длился 10 часов, в первом рейсе из Афганистана он взял на борт всего 86 тонн.

Немецкие военные используют в Гиндукуше шесть таких вертолетов с ноября 2020 года, и все они будут перевезены в Германию. Вес NH-90 составляет около семи тонн, и это не проблема для Ан-124, который в идеальных условиях может перевозить до 120 тонн.

В Бундесвере заявили, что с этими рейсами "началась решающая фаза вывода из Афганистана". "Это первый рейс сегодня, но на этой неделе мы ожидаем в целом одиннадцать Ан-124", - сказал представитель немецких ВВС в Афганистане.

Министерство обороны Германии в апреле заявило, что немецкие военные планируют более быстрый вывод из Афганистана, чем планировалось ранее. 1100 немецких военнослужащих могут оставить Афганистан уже до 4 июля.

Германия использует украинские самолеты по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.

Программа обеспечивает гарантированный доступ к пяти крупным украинским самолетам Ан-124. Контракт с Antonov Logistics также предусматривает доступ к самолетам Ан-22, Ан-225 "Мрия" и Ил-76.

Украинские грузовые самолеты в прошлом году активно использовались для перевозки медицинских грузов во время вспышки пандемии коронавируса.

Подробнее о миссии украинских самолетов читайте в статье "Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию