Додон вимагає скасувати новий формат співпраці з Україною і Грузією щодо руху до ЄС

Лідер Партії соціалістів Молдови (ПСРМ), яка поки що залишається найбільшою парламентською силою, та експрезидент Ігор Додон розкритикував новостворений формат співпраці України, Грузії і Молдови "Асоційоване тріо", який передбачає початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

"Це дуже небезпечний документ. Я запитав Чокоя (в.о. прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Молдови. – ЄП.): що ви там робили, хто вас уповноважив? Кому потрібна це спільна декларація України, Молдови і Грузії?

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Я розумію Україну і Грузію, які хочуть в НАТО. А Молдова куди лізе? Нічим зайнятися, у нас своїх проблем немає? У нас невирішена придністровська проблема, а вони щось підписують проти когось", - розповів Додон в ефірі телеканалу "НТВ-Молдова" і додав, що меморандум необхідно анулювати.

Додон заявив, що документ "носить явно антиросійський характер".

17 травня глави МЗС України, Молдови та Грузії у Києві підписали меморандум про початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції "Асоційоване тріо".

Меморандум встановлює цілі співробітництва країн, які підписали Угоду про асоціацію з ЄС, і забезпечує нормативну основу для проведення спільних дипломатичних кроків, тристоронніх консультацій, заходів інформування громадськості.

У Європейському Союзі заявили, що у зв’язку зі створенням "Асоційованого тріо" ЄС розділяє прихильність європейській інтеграції України, Грузії та Молдови.

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